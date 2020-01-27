В пакете было 200 тысяч

Коммунальщик из Одесской области нашел пакет с огромной суммой денег и отнес его в полицию

Инцидент случился в городе Южном с работником коммунального предприятия "Муниципальная стража". Необычную находку мужчина увидел около жилого дома на улице Химиков. Об этом пишет информационный портал Уuzhny.info

Сообщается, что пакет с деньгами мужчина сразу отнес в полицию, но там ему не поверили и даже пригрозили админпротоколом за неуместную шутку.

Но деньги были настоящими. Один из инспекторов, рассмотрев пакет повнимательнее, обнаружил на нем название банка и сдал найденные деньги в одно из его отделений.

Как оказалось, пакет, в котором находились 200 тысяч гривен, случайно выпал из инкасаторского автомобиля.

Еще одним честным и сознательным человеком оказалась также жительница Одесской области. Женщина на свалке нашла матрас с крупной суммой денег и передала их в церковь.

Находку обнаружили в селе Шевченково Килийского района.Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

Он отметил, что средства передал на хранение в исполком Килийского городского совета настоятель храма отец Василий.

«Учитывая то, что сразу несколько жителей села заявили о том, что средства принадлежат именно им, но доказать это никто из них не смог, согласно требованиям законодательства настоятель храма отец Василий передал средства на хранение. В течение шести месяцев средства будут храниться. Если за это время не будет установлен владелец средств, в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться деньгами предоставят человеку, который их нашел», — написал Бойченко.

Напомним, одесские власти решили закатать миллионы в асфальт: "заделывать придется вручную"

Еще мы писали, день рождения Бандеры с размахом отпраздновали в Одессе: кадры шествия

Также politeka сообщала о том, что в Одессе начался переполох из-за газа