Коммунальщик из Одесской области нашел пакет с огромной суммой денег и отнес его в полицию
Инцидент случился в городе Южном с работником коммунального предприятия "Муниципальная стража". Необычную находку мужчина увидел около жилого дома на улице Химиков. Об этом пишет информационный портал Уuzhny.info
Сообщается, что пакет с деньгами мужчина сразу отнес в полицию, но там ему не поверили и даже пригрозили админпротоколом за неуместную шутку.
Но деньги были настоящими. Один из инспекторов, рассмотрев пакет повнимательнее, обнаружил на нем название банка и сдал найденные деньги в одно из его отделений.
Укрпочта сжигает посылки из-за коронавируса, фейк "порвал" украинцев: "А пеплом будут посыпать..."
Кумир миллионов погиб страшной смертью: первые подробности и фото
Звезду "Квартал 95" засекли за жаркими играми с мужем: "Хорошо, когда..."
Любовница Лазарева после удаления груди огорошила безумной выходкой: "Прилепила прямо на лоб..."
Как оказалось, пакет, в котором находились 200 тысяч гривен, случайно выпал из инкасаторского автомобиля.
Еще одним честным и сознательным человеком оказалась также жительница Одесской области. Женщина на свалке нашла матрас с крупной суммой денег и передала их в церковь.
Находку обнаружили в селе Шевченково Килийского района.Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.
Он отметил, что средства передал на хранение в исполком Килийского городского совета настоятель храма отец Василий.
«Учитывая то, что сразу несколько жителей села заявили о том, что средства принадлежат именно им, но доказать это никто из них не смог, согласно требованиям законодательства настоятель храма отец Василий передал средства на хранение. В течение шести месяцев средства будут храниться. Если за это время не будет установлен владелец средств, в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться деньгами предоставят человеку, который их нашел», — написал Бойченко.
Напомним, одесские власти решили закатать миллионы в асфальт: "заделывать придется вручную"
Еще мы писали, день рождения Бандеры с размахом отпраздновали в Одессе: кадры шествия
Также politeka сообщала о том, что в Одессе начался переполох из-за газа