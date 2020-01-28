Стоял на тротуаре и вдруг...

Во Одессе прямо на тротуаре под асфальт провалился автомобиль

ЧП произошло в во вторник, 28 января на перекрестке улицы Инглези и проспекта Небесной Сотни, пишет Думская.

По информации очевидцев, внедорожник был припаркован на тротуаре, и вдруг его переднее левое колесо оказалось в образовавшейся яме.

Это не первый случай в Одессе.

Ранее, автомобиль-цистерна провалился задними колесами под асфальт в Аркадии и заблокировал въезд.

ЧП произошло в понедельник вечером на улице Каманина, угол Аркадийского переулка.

По информации, неделю назад здесь начал проваливаться асфальт, но городские власти не спешили обращать внимание на проблему.

Тем временем возмущенные жители стали фотографироваться в яме и постить в соцсети фото. После чего наконец-то появились рабочие.

Они раскопали все вокруг, но теперь видно, что проблема гораздо шире. Пустоты есть и с другой стороны дороги.

Отмечается, что выезд из Аркадии перекрыт. Автомобили, которые заехали на парковку, не могут выехать.

Также мы писали, на популярном одесском пляже огромный грузовик скатился со склона и упал в море.

По ловам очевидцев, груженый стройматериалами КамАЗ был припаркован на склоне, над пляжем. В какой-то момент грузовик начал двигаться вниз по склону и вскоре оказался на пирсе, а оттуда уже прямиком угодил в море.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Кроме того сообщалось, в Одессе женщина-водитель на автомобиле Toyota врезалась в стену торгового центра.

Происшествие случилось во вторник, 22 января на парковке элитного торгового центра, в районе площади 10-го Апреля.

Как пояснила виновница аварии прибывшим копам, она перепутала педали газа и тормоза, потеряла управление, в результате чего был совершен наезд.

Отмечается, что в ДТП пострадала пассажирка иномарки.

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