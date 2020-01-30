До каких пор это будет продолжаться?

В Одессе владельцы ресторана на пляже принялись уничтожать деревья

Речь идет о ресторанно-пляжном комплексе Mafia Rave Terrace, который расположен в Отраде, пишет информационный портал «Думская».

Издание отмечает, что несколько дней назад на территории, которую занимает увеселительное заведение, было обезглавлено 12 зеленых насаждений.

Кроме того, СМИ обнародовали фотографии с места вопиющего инцидента.

В комментариях пользователи высказали крайнее возмущение по поводу уничтожения деревьев.

«Доколе это будет продолжаться??? Слов нет просто. Варвары», «Пока Труханов будет в мэрии, будет продолжаться. Нужен хозяин в городе!», «Скоты», - пишут одесситы в сети.

Ранее мы писали, в сети показали, как выглядит Чкаловский пляж, который городские власти отдали под застройку коттеджами.

Снимки разместил на своей странице в Фейсбуке эколог Владислав Балинский.

Как видно на кадрах, пляж находится в крайне печальном состоянии, он завален мусором, а склоны над ним вырублены.

"С учётом двух предыдущих актов Областной государственной экоинспекции от 12.08.2018 и общественной экспертизы от 06.01.2019, на пляже Чкаловский и в непосредственной близости от него, только за прошедший год было противозаконно удалено 249 деревьев различных видов», - написал Балинский.

Это произошло перед передачей депутатами данной городской территории в аренду предприятию с иностранным капиталом "Чкаловский инвест". Полиция, вот уже спустя целый год, так и не может назвать виновных.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

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