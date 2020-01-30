В сети показали, как выглядит квартира коллекционера пауков из Одессы Сергея Кудряшова

Как сообщает издание Думская, у него живет около тысячи хищных членистоногих, многие из которых ядовиты.

Как стало известно, Сергей разводит пауков 10 лет. Вся комната коллекционера в обычной хрущовке заставлена аквариумами и пластиковыми контейнерами разных размеров. В каждом из них – членистоногое. Всего у Сергея около 70 видов восьминогих. В основном – птицееды.

Коллекционер рассказал, что в еде пауки не особо прихотливы: взрослых особей достаточно кормить пару раз в месяц. Основной рацион — тараканы, сверчки, личинки жуков.

Среди них нет смертельно опасных для человека, но в случае укуса возможен летальный исход, вызванный анафилактическим шоком. Тем не менее, подпортить самочувствие на несколько дней, а то и недель такие гиганты могут.

"Нужно соблюдать меры безопасности, контактировать с ними не напрямую, а посредством предметов, палочек, кисточки, пинцета. Не засовывать руки к ним. За десять лет у меня ни одного укуса", – отметил мужчина.

Как оказалось, пауки — это не единственные питомцы Кудряшова.

Помимо них, в квартире довольно мирно уживаются друг с другом скорпионы, тропические тараканы, гекконы, два питона, удав, бородатая агама (это такая огромная ящерица), четыре кота, рыбки и крысы.

В комментариях многие пользователи сети не оценили увлечения одессита и посочувствовали его соседям.

«Не дай бог такого соседа..», «Сатанист! Кажись нельзя ядовитых тварей держать в домашних условиях?», «Бедные соседи, я своих ненавидел, от них тараканчик прибежал… Пойду извинюсь перед святыми», «Взгляд у молодого человека — одержимый. Эдакий профессор Мориарти с дипломом профессионального биолога.

Соседям: крепитесь…Очень хочу ошибаться, но подобные затеи, как правило, имеют грустный финал.», «Это что за опасная игра, он живет среди людей, пусть в землянке в лесу их разводит", "Бедные соседи", "Фу фу фу, ужасно все", "Я бы даже порог этой квартиры не переступила", – пишут люди.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

Как сообщала Politeka, центр Одессы превратился в зону бедствия "за счет горожан": кадры разрухи

Также Politeka писала, рогатый скот заполонил популярный пляж в Одессе: кадры беспредела поражают