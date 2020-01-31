Молодой одессит организовал банду, состоящую из подростков, которая промышляла угоном автомобилей

Как пишет Рoliteka.net, такую информацию обнародовала пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

По рассказам правоохранителей, в январе месяце в Суворовский отдел полиции обратился владелец автомобиля ВАЗ с заявлением об угоне.

Потерпевший сообщил, что оставил машину на Десантном бульваре, а когда вернулся, ее уже не было.

В ходе следствия было установлено, что к преступлению причастны местные жители 15, 17 и 23-х лет.

Как признались злоумышленники они разбирали авто на запчасти и продавали их.

Далее копы выяснили, что старший из правонарушителей причастен к еще двум аналогичным преступлениям, зарегистрированным на территории района в конце декабря прошлого года.

«Задержанным готовятся сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что 23-летний задержанный рассказал, что угонял только те машины, у которых оказывались открыты двери.

Ранее мы писали, в Одессе неизвестные снимают автомобильные номера и требуют за них выкуп.

Об этом рассказала одесситка Инна Магденко в местном паблике на Фейсбуке.

По ее словам, неприятный инцидент случился во время новогодних праздников.

Обнаружив пропажу номера, пострадавшая позвонила по номеру, который ей оставили злоумышленники.

«Удивило, то, что при наборе номера, трубку берет девушка и спокойно говорит куда сбросить деньги! Какое благородство,что предлагает вернуть! Ужас да и только! Очень жаль, что таких случаев только прибавляется...», - рассказала одесситка.

Под публикацией пользователи сети включились в бурную дискуссию. Одни посоветовали потерпевшей не в коем случае не сбрасывать деньги, а заказать новые, другие – поискать номерные знаки поблизости.

Напомним, одесские власти решили закатать миллионы в асфальт: "заделывать придется вручную"

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