В Одессе автохама на внедорожнике наказала не полиция, а «высшие силы»

В Одессе автохамы продолжают плевать на ПДД и оставляют свои транспортные средства где хотят и как угодно. Однако водителя внедорожника, который решил припарковаться прямо на тротуаре ждало наказание «высшими силами». Соответствующее видео опубликовал «Центр-077», пишет   Рoliteka.net  (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился 28 января возле авторынка на Инглези угол Комарова.

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На кадрах видно, как водитель внедорожника припарковал свою машину на тротуаре, буквально в 20-30 метрах от парковки и в пару метрах от пешеходного перехода и ушел. Когда мужчина вернулся и снова сел за руль, чтобы покинуть тротуар, господин случай сыграл с ним злую шутку, а возможно, это была мгновенная карма. Колесо внедорожника попало в глубокую грязевую яму и автомобиль застрял. Как бы не старался водитель выехать со своей «парковки», яма его не отпускала.

Инцидент привлек внимание пользователей сети, которые едко отметили, что так водителю и надо.

«Наконец-то дошло пожелание "А, что б ты провалился"!», «Всё это классно. но где же доблестная полиция? почему не штрафуют?», «Так и надо , на кой чёрт кататься на джипе по городу», «Вот ведь в жизни бывает не знаеш где найдёш а где потеряеш, это ж надо так провалиться на внедорожнике прям наказание за нарушение стоянки, а мужичок что оградил молодец явно не с коммунальной службы, тем давно на такое по*ер, потому машина то такое а вот если туда недай бог ребёнок упал могло всё закончиться плачевно!!!», «Неужели карма существует?», - пишут в сети.

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