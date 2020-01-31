В Одессе автохама на внедорожнике наказала не полиция, а «высшие силы»

В Одессе автохамы продолжают плевать на ПДД и оставляют свои транспортные средства где хотят и как угодно. Однако водителя внедорожника, который решил припарковаться прямо на тротуаре ждало наказание «высшими силами». Соответствующее видео опубликовал «Центр-077», пишет Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился 28 января возле авторынка на Инглези угол Комарова.

На кадрах видно, как водитель внедорожника припарковал свою машину на тротуаре, буквально в 20-30 метрах от парковки и в пару метрах от пешеходного перехода и ушел. Когда мужчина вернулся и снова сел за руль, чтобы покинуть тротуар, господин случай сыграл с ним злую шутку, а возможно, это была мгновенная карма. Колесо внедорожника попало в глубокую грязевую яму и автомобиль застрял. Как бы не старался водитель выехать со своей «парковки», яма его не отпускала.

Инцидент привлек внимание пользователей сети, которые едко отметили, что так водителю и надо.

«Наконец-то дошло пожелание "А, что б ты провалился"!», «Всё это классно. но где же доблестная полиция? почему не штрафуют?», «Так и надо , на кой чёрт кататься на джипе по городу», «Вот ведь в жизни бывает не знаеш где найдёш а где потеряеш, это ж надо так провалиться на внедорожнике прям наказание за нарушение стоянки, а мужичок что оградил молодец явно не с коммунальной службы, тем давно на такое по*ер, потому машина то такое а вот если туда недай бог ребёнок упал могло всё закончиться плачевно!!!», «Неужели карма существует?», - пишут в сети.

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