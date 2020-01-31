В сети показали самый заброшенный район на окраине Одессы

По количеству «заброшек», Одесса уверенно занимает одно из первых мест в Украине.

Мы решили сделать небольшую подборку фотографий в жемчужине Черного моря, которые не покажут туристам.

Речь идет о промзоне, которая находится возле завода «Стальканат-Силур» .

На окраине Одессы, между Слободской и Хаджибейской дорогой, находится поселок Известковый. Одноименная улица и прилегающие к ней переулки расположены на склоне и представляют собой трущобы с частной застройкой, горами мусора, остатками промышленных объектов и разбитой инфраструктурой. Здесь не везде можно пройти, а лестницы на склонах разрушаются и сползают.

Фоторепортаж обнародовало местное издание Odessa.online.

Своеобразное гетто.

Ранее мы писали, жители Одессы и области ощутили подземные толчки

Всё дело в том, что в Румынии в ночь на 31 января произошло мощное землетрясение. Согласно данным Google, землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на глубине 140 километров. Сейсмическая активность составляла в 3:26.

Эпицентр его находился в горах Вранча, недалеко от города Фокшани.

Одесситы в соцсетях поделились впечатлениями от пережитого. Особенно землятресение ощутили жители высоток. У некоторых тряски открывались шкафы.

«Хорошо так трухануло, пару раз», «Я тоже ощутил, смотрел тв», «Я почувствовал, но вроде был один толчок и всё», «В белгород-Днестровском в 4 утра было», - пишут жители Одесчины.

Также мы писали, что Одесса пропала в рейтинг городов с самых загруженным автомобильным движением в мире.

По данным компании TomTom, Одесса оказалась на 18-м месте в рейтинге городов с самым напряженным движением. При этом было проанализировано движение в 416 городах 57 стран мира.

Отмечается, что Одесса попала в этот анализ впервые.

Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру

Как сообщала Politeka, в сети показали Одессу времен СССР глазами иностранцев

Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»