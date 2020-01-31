В центре Одессы посреди тротуара образовался огромный провал

Яма была замечена на улице Спиридоновской возле остановки общественного транспорта недалеко от заброшенного кинотеатра «Одесса». Об этом пишет Пушкинская.

На обнародованных фотографиях видно, как тротуарная плитка ушла под землю, скорее всего, ее подмыло недавними проливными дождями.

При этом глубина провала составляет примерно полметра.

Отмечается, что аварийное место никто не оградил сигнальными лентами, поэтому одесситам стоит быть осторожнее, чтобы не угодить в яму и травмироваться.

Ранее мы писали, после ливней в одном из одесских домов рухнул свод подвала, который ведет в катакомбы.

Об этом сообщил местный житель Семен Абрамович на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент произошел на улице Еврейской. После сильнейшей бури, которая разгулялась в Одессе обрушилась часть подвала в доме, которая ведет в катакомбы. В результате образовалась огромная яма, которую местные жители оградили, чтобы избежать дальнейших происшествий.

Одессит утверждает, что дом на Еврейской, 1 — памятник архитектуры и последний капитальный ремонт здесь проводили в 1967 году.

«Сейчас наш дом, памятник архитектуры, остается зажатым с одной стороны стройкой нового жилого комплекса, а с другой — огромной ямой, жаждущей поглотить трехэтажный флигель, — написал Семен Абрамович.

Также мы сообщали, автомобиль-цистерна провалился задними колесами под асфальт в Аркадии и заблокировал въезд отдыхающим.

ЧП произошло в понедельник вечером на улице Каманина, угол Аркадийского переулка.

Неделю назад здесь начал проваливаться асфальт, но городские власти не спешили обращать внимание на проблему.

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