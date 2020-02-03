В одном из сел на Одесчине отказались демонтировать коммунистическую символику

Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Декоммунизация, Украина», пишет Politeka.net

Речь идет о постаменте с серпом и молотом, который находится на въезде в село Вишневое Татарбунарского района.

Как рассказал общественник, он направил в райгосадминистрацию обращение с просьбой о демонтаже советской символики согласно закону о деккомунизации. И вот какой интересный ответ ему пришел.

"Глава сельского совета отмечает, что в Вишневом проживают люди, которые связаны с сельским хозяйством и в домашних условиях часто пользуются серпом и молотом, и удачно обладают этими предметами, относятся с гордостью к этому", - было написано в письме.

Кроме того, в ответе указывается, что к установлению постамента приложил руку местный художник и мастер в знак восстановления страны после голодомора и Второй мировой войны.

А также в письме написали, что в селе проживают преимущественно пожилые люди, которые с уважением относятся к исторической памяти деревни, а в завершении отметили, что якобы постамент находится за пределами села, потому ответственность демонтажа лежит не на сельсовете.

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