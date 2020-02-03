В Одессе иномарка свалилась в яму, оставленную коммунальщиками после ремонта водопровода

Происшествие с водителем авто марки «Рено» случилось ночью на пересечении улиц Черняховского и Маршала Говорова. Информация об этом и видео появились в телеграм-канале «Xydessa», пишет Politeka.net

Как стало известно, мужчина ехал со стороны ул. Академической, и слишком поздно заметил ограждение вокруг ямы.

По его словам, ни знаков, ни освещения возле ямы не было. Машина снесла одну из секций ограды, нырнула целиком в яму и перевернулась. Доставать покореженный автомобиль пришлось спецтехникой.

Отмечается, что водитель не пострадал и смог выбраться из машины через пассажирскую дверь, при этом само авто получило серьезные повреждения.

Прибывшие на место патрульные сообщили, что трубы в яме не повреждены, хотя это должны проверить специалисты.

Также они рассказали, что водитель машины пытался сбежать с места аварии и был пьян. Драгер полицейских показал 0,75 промилле.

Примечательно, что накануне сотрудники коммунальных служб отрапортовалио том, что были «успешно завершены аварийные работы на участке по ул. Говорова от ул. Черняховского до ул. Академической».

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Инцидент случился в городе Южном с работником коммунального предприятия "Муниципальная стража". Необычную находку мужчина увидел около жилого дома на улице Химиков.

Сообщается, что пакет с деньгами мужчина сразу отнес в полицию, но там ему не поверили и даже пригрозили админпротоколом за неуместную шутку.

Но деньги были настоящими. Один из инспекторов, рассмотрев пакет повнимательнее, обнаружил на нем название банка и сдал найденные деньги в одно из его отделений.

Как оказалось, пакет, в котором находились 200 тысяч гривен, случайно выпал из инкасаторского автомобиля.

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