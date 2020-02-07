В частном секторе Одессы ради новой стройки принялись уничтожать деревья

Об этом сообщает информационный портал usionline .

В пятницу, 7 февраля, одесситы вышли на митинг против незаконного строительства на улице Тульской. Терпение людей закончилось, когда они обнаружили несколько спиленных деревьев возле стройплощадки.

«Вырубили деревья вчера. Сегодня продолжаются стычки с застройщиками, уже были драки. Здесь куча "титушек" и полиции. Мы вышли разбираться, – говорит возмущенный одессит по имени Александр.

Местные жители обратили внимания, что деревья пометили цифрами и они уверены, что их скоро срежут.

Тем временем, представитель застройщика утверждает, что у фирмы есть все разрешительные документы для выполнения строительных работ на этой площадке, также имеется согласованная с полицией схема организации проезда и схема благоустройства территории.

О людях с травматическим оружием, которые, по словам местных жителей, прибыли к стройплощадке, ему ничего неизвестно.

«Утром были строители, потом вышли местные жители, которые препятствовали заезду техники и продолжают препятствовать. Я приехал сюда, показал все документы, но это не повлияло, поэтому пришлось вызвать полицию. Мы написали заявление в полицию, но люди заявление пока что не подавали, – рассказал представитель застройщика.

Ранее мы сообщали, в курортном поселке Затока жители митинговали против произвола местных властей, которые дерибанят землю и отдают побережье под застройку.

Полсотни разгневанных людей собрались на акцию протеста возле здания поселкового совета. Жители возмущены тем, что представители местной власти безнаказанно проворачивают схемы по захвату земельных участков предпринимателей, а побережье отдают под застройку.

«Выступаем против проведения тайных сессий, чтобы они землю не присваивали себе. Хотим, чтобы решения выкладывал на своем сайте, чтобы все было честно и прозрачно», — рассказала протестующая.

Напомним, неизвестные оторвали женщине голову в центре Одессы: подробности и фото

Как сообщала Politeka, неизвестные надругались над памятью героя Одессы

Также Politeka писала, вандалы уничтожили место отдыха одесситов: кадры последствий