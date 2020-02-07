В частном секторе Одессы ради новой стройки принялись уничтожать деревья
Об этом сообщает информационный портал
В пятницу, 7 февраля, одесситы вышли на митинг против незаконного строительства на улице Тульской. Терпение людей закончилось, когда они обнаружили несколько спиленных деревьев возле стройплощадки.
«Вырубили деревья вчера. Сегодня продолжаются стычки с застройщиками, уже были драки. Здесь куча "титушек" и полиции. Мы вышли разбираться, – говорит возмущенный одессит по имени Александр.
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Местные жители обратили внимания, что деревья пометили цифрами и они уверены, что их скоро срежут.
Тем временем, представитель застройщика утверждает, что у фирмы есть все разрешительные документы для выполнения строительных работ на этой площадке, также имеется согласованная с полицией схема организации проезда и схема благоустройства территории.
О людях с травматическим оружием, которые, по словам местных жителей, прибыли к стройплощадке, ему ничего неизвестно.
«Утром были строители, потом вышли местные жители, которые препятствовали заезду техники и продолжают препятствовать. Я приехал сюда, показал все документы, но это не повлияло, поэтому пришлось вызвать полицию. Мы написали заявление в полицию, но люди заявление пока что не подавали, – рассказал представитель застройщика.
Ранее мы сообщали, в курортном поселке Затока жители митинговали против произвола местных властей, которые дерибанят землю и отдают побережье под застройку.
Полсотни разгневанных людей собрались на акцию протеста возле здания поселкового совета. Жители возмущены тем, что представители местной власти безнаказанно проворачивают схемы по захвату земельных участков предпринимателей, а побережье отдают под застройку.
«Выступаем против проведения тайных сессий, чтобы они землю не присваивали себе. Хотим, чтобы решения выкладывал на своем сайте, чтобы все было честно и прозрачно», — рассказала протестующая.
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