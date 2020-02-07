В здании «новой мэрии» в Одессе был найден пакет, набитый деньгами
Об инциденте сообщает местное издание «
По данным издания, пакет с крупной суммой в гривнах обнаружили в служебном туалете здания «новой мэрии» на улице Косовской.
Муниципальные сотрудники вызвали полицию, которая вскрыла пакет и пересчитала содержимое. Там оказались банкноты по 200 и 500, всего 28500 гривен.
Позже обнаружилась хозяйка денег, ею оказалась работница коммунального учреждения «Одесреклама».
К сожалению, имя и фамилия владелице денег не сообщается, однако известно, что полицейские вернули ей пакет и уехали.
Ранее мы уже писали о том, что коммунальщик из Одесской области нашел пакет с огромной суммой денег и отнес его в полицию.
Инцидент случился в городе Южном с работником коммунального предприятия "Муниципальная стража". Необычную находку мужчина увидел около жилого дома на улице Химиков.
Пакет с деньгами мужчина сразу отнес в полицию, но там ему не поверили и даже пригрозили админпротоколом за неуместную шутку.
Но деньги были настоящими. Один из инспекторов, рассмотрев пакет повнимательнее, обнаружил на нем название банка и сдал найденные деньги в одно из его отделений.
Как оказалось, пакет, в котором находились 200 тысяч гривен, случайно выпал из инкасаторского автомобиля.
Еще одним честным и сознательным человеком оказалась также жительница Одесской области. Женщина на свалке нашла матрас с крупной суммой денег и передала их в церковь.
Напомним, одесские власти решили закатать миллионы в асфальт: "заделывать придется вручную"
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