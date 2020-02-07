В Одесской области чиновники в сговоре с банкиром долгое время прикарманивали бюджетные деньги, которые предназначались для помощи 190 детям

Как передает Politeka.net о преступной схеме сообщает Офис генерального прокурора.

Согласно версии следствия, чиновники Беляевского района Одесской области в течение двух лет присваивали бюджетные средства путем оформления различных видов социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы родившихся вне учреждений здравоохранения. Таким подлым образом было присвоено 7 миллионов гривен.

По всей видимости организатор группы привлекла к преступной схеме руководителя одного из отделов Управления соцзащиты населения Беляевской районной госадминистрации, а также руководителя территориального отделения банка.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее мы писали, в Одесской области чиновник и директор присвоили и растратили бюджетные деньги, которые были выделены на ремонт детского сада.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В ведомстве сообщили, что направили в суд обвинительный акт в отношении начальника отдела образования одной из райадминистраций области и директора подрядной организации, которых обвиняют в растрате и присвоении денег.

При этом отметили, что средства были выделены на капитальный ремонт детского сада.

«Согласно плану, после ремонта дети района должны были получить место для обустройства дома детского творчества. Средства на реализацию планов чиновник с сообщником присвоили, при этом капремонт не был выполнен, а акты приема выполненных работ составлены и подписаны», - сообщили в прокуратуре и добавили, что на основании этих документов подрядчику заплатили 500 тысяч гривен.

Для возврата данной суммы прокуроры подали гражданский иск и наложили арест на имущество обвиняемых. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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