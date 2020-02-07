В Одессе неуклюжий грузовик сбил светофор и уехал

Кадры происшествия в сети распространила коммунальная служба видеонаблюдения «Центр 077», пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Мясоедовской.

На кадрах видно, как автомобиль экспресс-доставки перестраивался в крайнюю правую полосу, объезжая ЗИЛ, и задел светофор, который висел слишком низко.

"Крепкая уверенность в своих способностях не позволила водителю правильно оценить габариты авто, при впихивании "невпихуемой" будки в узкое дорожное пространство. По иронии судьбы, пострадал именно зелёный фонарь светофора. Тот самый, что открывал шоферу путь к проезду перекрёстка", – отметили коммунальщики.

Пользователи сети мгновенно принялись обсуждать курьезное видео.

«Светофоры и дорожные знаки, должны быть установлены безопасно для всех участников дорожного движения»,

«Но и с другой стороны, зачем так близко ставить светофор, рано или поздно это могло произойти»

«Светофор, конечно повесили не в тему. Но это не значит, что водиле не нужно смотреть куда едешь - габариты и всё такое. Тут вина пополам», - пишут люди.

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Инцидент случился 28 января возле авторынка на Инглези угол Комарова.

Водитель внедорожника припарковал свою машину на тротуаре, буквально в 20-30 метрах от парковки и в пару метрах от пешеходного перехода и ушел. Когда мужчина вернулся и снова сел за руль, чтобы покинуть тротуар, господин случай сыграл с ним злую шутку, а возможно, это была мгновенная карма. Колесо внедорожника попало в глубокую грязевую яму и автомобиль застрял. Как бы не старался водитель выехать со своей «парковки», яма его не отпускала.

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