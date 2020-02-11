В Одессе рухнула стена строящейся скандальной высотки на набережной Ланжерона

Речь идет о обрушении стены строения, которое расположенно рядом с отелем «M1 Club Hotel». Соответствующее видео опубликовало местное издание «Маяк». (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как строительные газобетонные блоки рухнули вниз, засыпав детскую площадку и территорию прилегающую к отелю М-1. Рабочие стали разгребать завалы.

Пока не ясно, что стало причиной обрушения стены - конструктивные просчеты, штормовой ветер или неосторожность рабочих. Однако уже очевидно, что корпус возводится с нарушениями: строящийся объект расположен впритык к действующему отелю — это опасно и абсолютно недопустимо.

По предварительной информации, застройщиком является компания, имеющая отношение к владельцу дельфинария Андрею Кисловскому. Он в свою очередь винит в происшествии штормовой ветер.



О пострадавших информации нет. В соответствующих ведомствах случившееся пока не комментируют.

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Как рассказали в пресс-службе регионального ГСЧС, в Одессе на улице Кострова шквальный ветер стал причиной падения дерева на частный жилой дом и гараж. В результате были заблокированы входные двери к жилому дому. Прибывшие спасатели с помощью бензопилы разрезали и убрали дерево с крыши дома.

Еще одно дерево рухнуло прямо на проезжую часть во дворе дома 84/10 по улице Крымской. В результате чего автомобиль скорой помощи не смог проехать и медикам пришлось идти к больному пешком.

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