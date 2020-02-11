В Одессе вышка коммунальных служб провалилась под землю

Инцидент случился на днях в районе Слободки, возле трамвайной остановки Гордиенко. Об этом сначала сообщили местные жители в социальных сетях, пишет Politeka.net

Так по словам, очевидцев, на трамвайных рельсах, часть асфальта провалились в катакомбы.

«По информации, упала в катакомбы вышка Одесгорэлектротранса, при проведении ремонтных работ контактной сети. Трамвайные маршруты № 12,15 ходят до детской больницы», - написала одесситка.

Позже коммунальщики прояснили ситуацию.

По их словам причиной провала стала вода, которая подмыла грунт, что и привело к обрушению. Катакомбы тут ни причем.

Еще об одном случае мы сообщали ранее.

В Одессе женщина с ребёнком провалилась в 3-метровую яму прямо на тротуаре. Это произошло днем на углу Люстдорфской дороги и улицы Александра Невского в районе ТЦ "Вузовский".

Наталья шла с коляской по тротуару и уперлась в огромную лужу. Пытаясь обойти ее, девушка провалилась, застряв на трубе.

"Возле въезда в Toyota центр, я пыталась проехать с коляской и маленьким ребёнком. Поняв, что здесь мне не проехать из-за большой лужи, пытаясь развернуть коляску, по обледенелой дороге, немного попятилась и упала в яму", – рассказала одесситка.

Потерпевшая уточнила, что рядом в тот момент никого не оказалось и ей пришлось выбираться из ямы самой.

"Когда я увидела, куда я упала, заставило меня забыть и об ушибе и перепачканной одежде. Яма метра три глубиной, ширина, в которую и крупный мужчина пройдёт без труда, внизу поток воды," – написала Наталья.

Одесситка обращает внимание на то, что ямой никто из ответственных не занялся и на следующий день.

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