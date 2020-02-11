В преддверии курортного сезона в Одессе собираются бороться с уличными музыкантами и незаконными аттракционами

Как пишет информационный портал « Думская », такое решение озвучили в одесской мэрии.

В частности, руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова считает, что их наличие в центре Одессы является большой проблемой и попросила руководство города озаботиться защитой улиц от таких предпринимателей.

«Мы сейчас будем входить в высокий туристический сезон… Уличные музыканты и непонятные аттракционы очень портят наш имидж. Мы бы хотели, согласно европейской практике, сделать решение исполнительной власти или сессии, наш город должен защитить себя от таких так называемых предпринимателей», - убеждена чиновница.

Обратим внимание, что многим жителям Одессы и гостям города нравится живая музыка на Приморском бульваре и Дерибасовской.

Ранее мы писали, жители Одессы и туристы рискуют провести курортный сезон с затонувшим танкером Delfi, который находится в районе пляжа Дельфин.

Дело в том, что эвакуация судна при благоприятных условиях займет не меньше 100 дней и потребует 20-25 миллионов гривен.

Собственник судна по закону обязан устранить его своими силами и должен предоставить план работ до 28 января, однако он пока не проявлял интереса.

«По истечении срока этим должна заняться администрация морских портов, однако на все про все им потребуются 20-25 миллионов гривен и 100 дней. То есть, если даже работы начнутся в начале марта, мы застанем их на протяжении всего курортного сезона, что очень плохо», — заявил вице-мэр Олесь Янчук.

Но судя по всему, этого не произойдет, и работы вынуждена будет взять на себя Администрация морских портов.

Стоит отметить, что затонувший танкер будет привлекать экстремалов и туристов, а с потеплением это может представлять опасность для их жизни и здоровья.

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