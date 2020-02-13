В Одессе распоясались гопники, которые на глазах у прохожих отжимают транспорт у велосипедистов

Об одном таком случае, который произошел на днях средь бела дня, рассказали в патрульной полиции, передает Рoliteka.net

Отмечается, что для задержания бандитов копам пришлось остановить троллейбус с пассажирами.

В полицию позвонил пострадавший, который сообщил, что на одной из улиц в Киевской районе города трое крепких парней, скинули его с велосипеда и украли у него «железного коня».

Экипаж прибыл на удивление быстро, так как находился неподалеку.

Вскоре, на остановке общественного транспорта, патрульные обнаружили трех лиц, на которых указал заявитель. Преступники заметили инспекторов и быстро забежали в салон троллейбуса, держа велосипед.

Однако далеко уехать им не удалось, так как полицейские остановили троллейбус и задержали грабителей.

На место вызвали следователей. Как стало известно, все трое задержанных оказались ранее судимые.

Одесса славится не только красотой, пляжами и гостеприимством, но и разгулом преступности. Так, в сети появилось видео, на котором патрульные гонялись за грабителем по улицам в центре Одессы.

По словам правоохранителей, молодчик подошел к прохожему, нанес ему удар, а затем вырвал сумку с вещами и убежал.

Инцидент произошел возле проезжавшей по Александровскому проспекту патрульной машины. Не теряя времени патрульные выскочили из автомобиля и погнались за парнем. Они показали хорошую физическую подготовку и вскоре догнали беглеца.26-летний грабитель оказал сопротивление копам, начал их толкать и пытался сбежать, но был задержан.

Отмечается, что на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств происшествия.

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