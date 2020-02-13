Из одесского зоопарка сбежала лошадь
Как передает Politeka.net, об это на своей странице в Фейсбук поспешил сообщить житель Одессы Володимир Самайчу
«Из зоопарка через стройку сбежала лошадь.После безуспешных , со стороны работников зоопарка, попыток ее поймать, конь вернулся в зоопарк добровольно», - написал одессит.
Мужчина также обнародовал видео побега жеребца, которого, как оказалось, зовут Боня. (Чтобы просмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
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Ранее мы писали, в Одессе сотрудники полиции гонялись за табуном коней. Инцидент случился рано утром на проспекте Свободы в Черноморке.
Как рассказали полицейские, во время патрулирования они заметили четырех лошадей без присмотра, которые двигались по проезжей части.
Патрульные начали поиски владельца.
Через некоторое время нашлась их хозяйка и скакуны вернулись домой.
Одесситка объяснила, что животные были привязаны, но каким-то образом смогли покинуть двор.
Отмечается, что с владелицей провели профбеседу и женщина поблагодарила инспекторам за помощь.
Также мы писали, в одесской Аркадии козы пасутся прямо на мусорных баках.
Курьезный случай зафиксировали в Аркадии напротив Ротонды.
На кадрах видно, как козы в поисках пропитания залезли в мусорные контейнеры и с аппетитом жуют отходы.
По словам очевидцев, они частенько наблюдают, как животные гуляют сами, но иногда их выгуливает хозяйка. А также отметили, что надеются на то, что владелица будет лучше следить за своими животными.
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