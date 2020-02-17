Ему всего 11 лет

Одесситов просят помочь 11-летнему Вадиму Приходько, который получил сильные ожоги кожи

Как пишет Politeka.net, об этом это сообщает глава благотворительного Фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова в Фейсбуке.

По словам волонтера, в ночь на 15 февраля ребенок получил ожоги паром, когда помогал родителям по хозяйству.

В тот злополучный день, родители школьника кипятили на печке воду, чтобы запаривать кашу для свиней.

«Мальчик пришел из школы и лег спать, так как сильно болела голова. Когда проснулся, проходя мимо бочки с кипятком, решил помочь маме, и проверить, закипела ли вода (мама говорит, что он всегда помогает по хозяйству и тут тоже решил помочь). Но со сна не сообразил, что крышка уже дрожит и трогать эту конструкцию категорически нельзя. Результат – 50% ожогов паром», — написала Ножевникова.

Сейчас школьник госпитализирован в ожоговое отделение больницы Водников. Врачи оценивают его состояние, как стабильно тяжелое.

«Вадима быстро доставили в больницу города Южный, где он получил первую медицинскую помощь, после чего его перевезли в больницу Водников, где сейчас ему делают перевязки. Маме Вадима предоставили место в палате и она находится рядом с ним», — резюмировала волонтер.

Помочь мальчику можно, перечислив деньги на карту фонда: 5169 3305 1608 8389 БФ Корпорация Монстров. Для переводов с других банков необходимо ввести реквизиты : БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ» п/р 26008054332371, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 328704.

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