Мужчина прогулялся по супермаркетам и кафе в Одессе, чтобы проверить, какой язык общения используют сотрудники с клиентами

Своими выводами одессит Михаил Шелудько поделился на странице в Facebook, передает Politeka.net

Он отметил, что мониторинг языковой ситуации проводил в течении двух недель.

"По-украински по умолчанию никто вас не обслужит, кроме "Львовской майстерни шоколаду". Кассиры McDonald's приветствуют всех на украинском, но сразу после приветствия переходят на русский, даже если ты делаешь заказ на укрмове. Кассиры и продавцы сетей "АТБ", "Обжора", "Таврия В", "Копейка", "Цитрус", "Эльдорадо" говорят по-русски и сразу, и если ты обращаешься к ним на украинском, исключения составляет изначально украиноязычный персонал, с которым мне доводилось соприкасаться в "Копейке" и "АТБ".

Одессит рассказал, что пожаловался на кассиршу одного супермаркета за то, что женщина отказалась общаться с покупателем на украинском языке. В итоге руководство пообещало ее лишить премии.

«Был всегда противником жесткого продвижения национального языка (и сейчас таким являюсь), но с этим делать что-то надо, украинец не должен ощущать себя дискомфортно в своей стране» - заключил он.

Пользователи соцсетей принялись бурно обсуждать тему языка под его постом. Люди делятся совершенно разным мнением.

«Если бы у нас в государстве все годы руководили сознательные украинцы и язычники были чужими, где без украинского языка нет хода, то такой проблемы у нас не было. Сейчас все годы у нас руководят манкурты и язичники»,

«Безразлично было на язык 28 лет - вот и результат!»,

«Это твои проблемы парень, что ты не воспринимаешь адекватно русский язык. Я не думаю, что люди, отвечая на русском - испытывают неприязнь»,

«Вообще, нужно чтобы государственные органы штрафовала по-крупному конторы, игнорируют украинский язык. Но у нас при власти какая-разница ... Нужно кому-то создать сайт, раскрутить и среди прочего рекомендовать или наоборот отказывать посещать языческие заведения. Если хозяева заведений поймут, что теряют деньги и клиентов, поэтому они сами что-то начнут менять»,- пишут в комментариях.

Напомним, коренной одессит взорвал сеть словами об украинском языке: "Позорный провинциализм"

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