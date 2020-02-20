Одесситка выманила обманным путем полмиллиона гривен у доверчивых покупателей

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу областного ГУНП.

Преступную деятельность 33-летняя аферистка из Одессы развернула через интернет. Она предлагала транспортные средства по заниженным ценам, но как только доверчивые покупатели подписывали договор и перечисляли на счет женщины первый взнос, она сразу меняла номера телефонов и адрес офиса.

Отмечается, что от рук мошенницы пострадали пять граждан, установили.

«Во время обыска квартиры подозреваемой полицейские изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: банковские карты, средства мобильной связи, компьютерную технику, штампы, печати и учредительные документы для составления фиктивных договоров», - сообщили в ведомстве.

Полиция уже объявила фигурантке о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали, в Одессе неизвестные снимают автомобильные номера и требуют за них выкуп.

Об этом рассказала одесситка Инна Магденко в местном паблике на Фейсбуке.

По ее словам, неприятный инцидент случился во время новогодних праздников.

Обнаружив пропажу номера, пострадавшая позвонила по номеру, который ей оставили злоумышленники.

«Удивило, то, что при наборе номера, трубку берет девушка и спокойно говорит куда сбросить деньги! Какое благородство,что предлагает вернуть! Ужас да и только! Очень жаль, что таких случаев только прибавляется...», - рассказала одесситка.

Под публикацией пользователи сети включились в бурную дискуссию. Одни посоветовали потерпевшей не в коем случае не сбрасывать деньги, а заказать новые, другие – поискать номерные знаки поблизости.

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