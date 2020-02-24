С начала года получили уже 450 человек

Жителям Одесской области сообщили, какая самая востребованная профессия в их регионе

Об передает Politeka.net, со ссылкой на Областной центр занятости.

Согласно данным центра занятости, с начала 2020 года большая заинтересованность во временных работниках на виноградниках. Такую работу получили более 450 человек.

При этом лидером по востребованности временной занятости оказался Болградский район Одесской области, однако работы проводятся в Измаильськом и Ренийском районах.

Временные работники проводят ремонт виноградной шпалеры и виноградных столбов, убирают и подрезают виноградную лозу, выполняют ручные и механизированные полевые работы.

В центре добавили, что общественные и временные работы проводятся и в других отраслях. Так, можно получить работу по выполнению строительных и ремонтных работ на объектах социальной сферы, оказанию помощи участникам АТО и их семьям, экологической защите окружающей среды и др. Оплачивается труд в расчете минимальной заработной платы в соответствии с отработанным временем.

Всего с начала года в общественных работах и работах временного характера приняли участие более 1100 жителей Одесской области.

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