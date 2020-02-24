В Одессе на Слободке вырубили порядка 20 деревьев ради строительства АЗС
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Массовую вырубку крупных деревьев зафиксировали на территории пустыря по адресу Пестеля, 2.
Стоит отметить, что ранее данный участок ранее принадлежал «Укрпочте». Здесь вскоре должны построить АЗК и пункт сервисного обслуживания водителей и пассажиров.
Земельный участок площадью 0,5112 га с 2016 года находится в аренде у ПАО «Концерн Галнафтогаз».
Градостроительные условия и ограничения концерну на стройку выдали еще в 2017 году.
По словам главы организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, незаконную вырубку здоровых деревьев на этом участке зафиксировали еще весной 2018 года, но ни в одесской мэрии, ни в полиции никак не отреагировали на это.
«Тогда же, «Горзелентрест» составил акты, а полиция, вероятно, до сих пор проводит розыскные мероприятия. Очевидно, ведь, что в городе деревья пилятся не ради дров»,- рассказал общественник.
Ранее мы писали, в сети показали, как выглядит Чкаловский пляж, который городские власти отдали под застройку коттеджами.
Снимки разместил на своей странице в Фейсбуке эколог Владислав Балинский.
Как видно на кадрах, пляж находится в крайне печальном состоянии, он завален мусором, а склоны над ним вырублены.
«С учётом двух предыдущих актов Областной государственной экоинспекции от 12.08.2018 и общественной экспертизы от 06.01.2019, на пляже Чкаловский и в непосредственной близости от него, только за прошедший год было противозаконно удалено 249 деревьев различных видов», - написал Балинский.
Это произошло перед передачей депутатами данной городской территории в аренду предприятию с иностранным капиталом "Чкаловский инвест". Полиция, вот уже спустя целый год, так и не может назвать виновных.
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