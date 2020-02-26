Стало известно, какая погода будет в Одессе в ближайшие дни

В Одессе после ураганного ветра значительно потеплеет

26 февраля в городе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер будет южный, 9-14 м/с. Температура ночью составит 4-6°С тепла, днем столбики термометров поднимутся до 9-11°С тепла.

В Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 14-19°С тепла, в прибрежной зоне 9-11°С тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

26 февраля отмечается день памяти преподобного Мартиниана, «укротителя страстей». Если в этот день снег таял, то весна обещала быть хорошей, и наоборот, пасмурный день предсказывал холодную и затяжную весну. Если в вечер этого дня луна была красной, то на следующий день ожидали ветра, тепла и снега.

Ранее мы рассказывали, что сразу три циклона обрушаться на Одесский регион в последнюю неделю зимы, а затем наступит настоящее потепление.

Напомним, что в начале недели погода в Одессе резко испортилась из-за северо-западного циклона, получившего название «Юлия».

Этот циклон принес сильнейшие ветра, порывы которых достигали 30 метров в секунду. Пик стихии пришелся на середину дня.

25 февраля, циклон Юлия ушел на восток и стихия немного утихла.

26 февраля, Одесса попадет под влияние второго за неделю циклона, который активизируется над Карпатами. Этот циклон окажется самым безобидным для нашего города. Весь день будет ветреным, но его скорость останется на том же уровне что и за день до этого. В городе будет ясно, сухо и тепло. При этом температура воздуха доберётся до отметки +11 градусов.

27 февраля, Одесса окажется под ударом третьего по счету циклона за эту неделю. Его присутствие начнет ощущаться уже в середине дня. Пойдет небольшой дождь, который к вечеру перейдет в ливень. Также ожидается усиление ветра. Температура составит +6 +12 градусов.

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