Одесситы лишатся благ цивилизации на целый день

Сегодня, 27 февраля, около 160 домов в Одессе проведут целый день без электричества

А все из-за того, что коммунальщики Одессаоблэнерго будут проводить плановые ремонтные работы электросетей, передает Politeka.net

В связи с этим обесточенными окажутся некоторые дома на поселке Котовского, Слободке, Заставе-1 и в других районах города. Всего свет отключат минимум в 160 домах.

Соглавно информации с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6



24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7



Вознесенский переулок 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



Добровольского проспект 81, 71А, 73, 77, 79



Жолио-Кюри улица 43, 52, 43а



Итальянский бульвар 1/1



Канатная улица 7, 9



Курская улица 123а, 123, 125



Марсельская улица 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2а, 16, 18, 20



переулок Нахимова 1, 13, 1/3

С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-я Станционная улица 15



Дальницкое шоссе 2/1, 28, 33, 1517



Поселковая улица 1, 17А, 21, 13, 7, 9, 19А, 11, 11А, 5, 15, 23, 39а, 19, 7А, 3, 17, 9А, 39, 3А



Пугачёва улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 8А, 6а, 15А, 26А, 18А, 16а, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34



Самолётная улица 46 А, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51

Транспортная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 1а, 14, 15, 16, 17, 19



Шефская улица 25, 26.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Дача Ковалевского улица 142, 144, 144/3, 144/5, 144/6, 144/1



Ильфа и Петрова улица 29

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

Просвещения улица 207

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