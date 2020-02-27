Не успела Одесса и область отойти от циклона Юля, как жителей ждет ухудшение погодных условий, которые принесет новый циклон Зехра

С новым прогнозом погоды, на четверг 27 февраля, одесситов ознакомил Украинский гидрометеорологический центр, передает Politeka.net

Новый циклон, который пришел в Украину из Дании начнет сеять непогоду на своем пути.

Обратим внимание, что Одессе по сравнению с другими населенными пунктами повезет больше. Ливни и грозовой фронт, которые ранее прогнозировались в городе пройдут мимо буквально в десяти километрах от города.

По данным метеорологов, Одессу намочит небольшой дождь, который пройдет вечером. В это же время усилится северо-западный ветер. Порывы достигнут 13 метров в секунду. День при этом будет солнечным и маловетреным. Температура воздуха днем составит 10-13 градусов тепла, вечером 5-6 градусов.

28 февраля, циклон который пришел в Одессу в четверг продолжит бушевать в городе. По прогнозам синоптиков ливень будет лить всю ночь. Эпицентр стихии придется на утро, кроме того ожидается порывистый ветер, который будет достигать 18 метров в секунду. После обеда немного распогодится, но пасмурная и ветреная погода сохранится до вечера. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3 +9 С.

29 февраля, окажется самым спокойным днем за эту неделю. Ожидается облачная погода. Во второй половине дня возможен мелкий дождь. Температура +2 +11 градусов.

В воскресенье, 1 марта, в Одессу ворвется настоящая весна со значительным потеплением и ясной погодой. Воздух прогреется аж до 16 градусов, ветра не будет, как и осадков.

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