Не успела Одесса и область отойти от циклона Юля, как жителей ждет ухудшение погодных условий, которые принесет новый циклон Зехра

С новым прогнозом погоды, на четверг 27 февраля, одесситов  ознакомил Украинский гидрометеорологический  центр, передает  Politeka.net

Новый циклон, который пришел в Украину из Дании начнет сеять непогоду на своем пути.

Обратим внимание, что Одессе по сравнению с другими  населенными пунктами   повезет больше. Ливни и грозовой фронт, которые ранее прогнозировались в городе  пройдут мимо буквально в десяти километрах от города. 

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По данным метеорологов, Одессу намочит небольшой  дождь, который пройдет вечером. В это же время усилится северо-западный ветер. Порывы достигнут 13 метров в секунду. День при этом будет солнечным и маловетреным. Температура воздуха днем составит 10-13 градусов тепла, вечером 5-6 градусов.

28 февраля, циклон который пришел в Одессу в четверг продолжит бушевать в городе. По прогнозам синоптиков ливень будет лить  всю ночь. Эпицентр  стихии придется  на утро, кроме того ожидается  порывистый ветер, который будет достигать   18 метров в секунду. После обеда немного распогодится, но пасмурная и ветреная погода сохранится до вечера. Температура воздуха будет колебаться в пределах  +3 +9 С.

29 февраля, окажется самым спокойным днем за эту неделю. Ожидается облачная погода. Во второй половине дня возможен мелкий дождь. Температура  +2 +11 градусов.

В воскресенье, 1  марта, в Одессу ворвется  настоящая весна со значительным потеплением и ясной погодой. Воздух прогреется аж  до 16 градусов, ветра не будет, как и осадков.

Напомним, новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"

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