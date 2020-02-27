Обернется катастрофой не только для Одессы , но и всей Украины

Мощный ураган повредил Хаджибеевскую дамбу, которая угрожает прорвать в любой момент, что приведет к экологической катастрофе

Об этом сообщают местные СМИ.

Разрушительная стихия принесла много бед в Одессу. Кроме того, что ураган повалил сотни деревьев, снес крыши и обесточил тысячи домов, ко всему прочему, шторм стал причиной размытия Хаджибеевской дамбы.

Как выяснилось, в дамбе образовались две промоины – одна длиной около метра, а вторая – около десяти метров. Сейчас лишнюю воду с Объездной дороги уже откачали, но кто именно будет ремонтировать конструкцию не ясно, поскольку дамба бесхозная: она не находится на балансе ни у одного предприятия, и за нее никто не отвечает, сообщают местные журналисты.

«С 2003 года дамба работает в аварийном режиме. Мы все время пытаемся латать дырки, но задерживать воду длительный период она не может. Если бы такой ветер продержался два-три дня, то, я думаю, дамбы уже бы не было, – утверждают специалисты.

По их словам, если из-за повреждения дамбу прорвет, то это грозит настоящей экологической катастрофой. В первую очередь пострадает территория от Жеваховой горы до Пересыпи, где проживает около 30 тысяч человек, а также расположены железная дорога, автомагистрали и нефтеперерабатывающее производство.

Кроме того, может нарушиться сообщение между жилым массивом Котовского, где находится более 190 тысяч человек.

Стоит отметить, что в Хаджибейский лиман каждый год поступает около 200 млн кубометров воды за счет естественного стока и еще 130−140 кубов - за счет канализационных стоков Одессы.

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Ураган, который пронесся по Одессе и области, 24 февраля, привел к сильному шторму в Черном море и одесских лиманах – Хаджибейском и Куяльницком.

В частности, в районе Объездной дороги Одессы Хаджибейский лиман вышел из берегов и залил проезжую часть.

На кадрах, которые распространили в сети, можно увидеть, что на Объездной дороге волны буквально заливают трассу, по которой едут автомобили.

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