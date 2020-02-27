В сети показали, как сильнейший шторм крушил дамбу на Хаджибейском лимане, 24 февраля

Эпичное видео разместил на своем youtube-канале Филипп Семенов, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как вся мощь стихии обрушилась на Объездную дорогу, которая проходит через дамбу на Хаджибейском лимане. Огромные волны перекатывались через дорогу и хлестали по проезжающим автомобилям.

При этом специалисты подтверждают, что уровень воды в лимане превысил норму на 2 метра.

Как сообщалось ранее, в дамбе образовались две промоины – одна длиной около метра, а вторая – около десяти метров. Сейчас лишнюю воду с Объездной дороги уже откачали, но кто именно будет ремонтировать конструкцию не ясно, поскольку дамба бесхозная: она не находится на балансе ни у одного предприятия, и за нее никто не отвечает.

«С 2003 года дамба работает в аварийном режиме. Мы все время пытаемся латать дырки, но задерживать воду длительный период она не может. Если бы такой ветер продержался два-три дня, то, я думаю, дамбы уже бы не было, – утверждают специалисты.

По их словам, если из-за повреждения дамбу прорвет, то это грозит настоящей экологической катастрофой. В первую очередь пострадает территория от Жеваховой горы до Пересыпи, где проживает около 30 тысяч человек, а также расположены железная дорога, автомагистрали и нефтеперерабатывающее производство.

Кроме того, может нарушиться сообщение между жилым массивом Котовского, где находится более 190 тысяч человек.

Стоит отметить, что в Хаджибейский лиман каждый год поступает около 200 млн кубометров воды за счет естественного стока и еще 130−140 кубов - за счет канализационных стоков Одессы.

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