28 января принесет в Одессу дождь с мокрым снегом

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, в пятницу, 28 января, в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью и утром прогнозируется дождь и мокрый снег.

При этом ветер будет дуть северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура ночью 0-2 °С тепла, днем ​​6-8 °С тепла.

В Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью утром дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем ​​5-10 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами гололед, видимость во время осадков 1-2 км.

В этот день почитается память апостола Онисима. Если в этот день хорошо таял снег, то сенокос обещал быть хорошим. В старину говорили, что 28 февраля зима с весной начинают борьбу: «Кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Еще говорили: «Как в феврале аукнется, так осенью откликнется» — по погоде этого дня могли судить о погоде предстоящей осенью.

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По данным метеорологов, Одессу намочит дождь, который пройдет вечером. В это же время усилится северо-западный ветер. Порывы достигнут 13 метров в секунду. День при этом будет солнечным и маловетреным. Температура воздуха днем составит 10-13 градусов тепла, вечером 5-6 градусов.

29 февраля, окажется самым спокойным днем за эту неделю. Ожидается облачная погода. Во второй половине дня возможен мелкий дождь. Температура +2 +11 градусов.

В воскресенье, 1 марта, в Одессу ворвется настоящая весна со значительным потеплением и ясной погодой. Воздух прогреется аж до 16 градусов, ветра не будет, как и осадков.

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