В Одессе подозреваемый в убийстве принес в зал суда гранату и угрожал всех взорвать

О происшествии, которое случилось в пятницу, 28 февраля, в Приморском райсуде сообщает местное издание Думская .

“Во время рассмотрения уголовного производства по факту умышленного убийства подозреваемый достал гранату и угрожал взорвать себя и всех присутствующих», — сообщили работники суда.

Тем временем на место съехались отряд спецназа полиции "Корд", работники СБУ, полиция, ГСЧС. Отмечается, что территория была окружена. Также из здания суда эвакуировали всех посетителей и работников.

Позже поступила информация, что подозреваемого обезвредили. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным издания, подозреваемого зовут Вячеслав Гарькавый, он обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

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По словам правоохранителей, в понедельник, 20 января, поступило анонимное сообщение о возможном взрыве в школе на улице Академика Воробьёва.

Отмечается, что полицейские вместе с взрывотехниками, кинологами, патрульными и спасателями обследовали здание школы и прилегающую территорию, но никаких взрывчатых веществ и устройств и не нашли.

Как выяснилось позже, к этому оказался причастным 62-летний одессит, который оставил ложное сообщение.

По словам лжеминера, он был пьян и таким образом решил развлечься.

В полиции отметили, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление.

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