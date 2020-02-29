Синоптики рассказали о погоде в Одессе в последний день зимы и первый день весны

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

29 февраля погода в Одессе прояснится ближе к вечеру, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью опуститься до 1-3°С тепла, днем поднимется до 8-10°С тепла.

В Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет 0-5°С тепла, днем 7-12°С тепла.

Отмечается, что на автодорогах области ночью и утром будет наблюдаться местами дымка, видимость 1-2 км.

В последний день зимы отмечается день памяти Иоанна Кассиана Римлянина. 29 февраля исстари считают самым бедственным днем. В этот день наши предки не работали, предпочитали не выходить из избы, особенно до солнечного восхода, боясь «глаза Касьяна». В старину приметили, если собаки катаются – к снегу, а то и к вьюге.

В воскресенье 1 марта утром небо в Одессе будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/сек. Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 7-12°С тепла.

1 марта отмечается день памяти 12 мучеников: Памфила, Валента и других. В прежние времена заметили: если с первых дней весна "разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего". Погоду в этот день предсказывали гром и ветер. Если 1 марта при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре - весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – тёплой.

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