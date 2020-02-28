В последние дни февраля неожиданно проснулась зима и засыпала снегом город Кодыма, что на севере Одесской области
Соответствующими снимками делятся местные жители в соцсетях, пишет Politeka.net
«На севере в Кодыме - идет снег», - написала Наталья Ситаль.
И действительно, на кадрах видны заснеженные улочки населенных пунктов на севере Одесской области.
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Новый циклон несется в Одессу, погода резко изменится: синоптики огорошили прогнозом
А тем временем синоптики сообщили, что 28 января циклон принесет в Одессу и область дождь с мокрым снегом.
Согласно прогнозу, в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью и утром прогнозируется дождь и мокрый снег.
При этом ветер будет дуть северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы достигнут 15-20 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 6-8 °С тепла.
В Одесской области синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью утром дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 5-10 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололед, видимость во время осадков 1-2 км.
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