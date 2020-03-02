На жителя Одесской области набросился бешеный шакал и покусал

Об этом пишет издание "УСИ".

Инцидент произошел в конце февраля около села Базарьянка Татарбунарского района.

Зверь оказался больным бешенством, о чем свидетельствует медицинский отчет.

Издание отмечает, что после нападения на человека шакала застрелили, а его голову отправили на обследование. Медики обнаружили в останках животного признаки вируса бешенства.

Тем временем местные жители рассказали, что в последнее время шакалы стали угрозой для жизни и здоровья людей и домашних животных в Татарбунарском районе – они среди белого дня спокойно разгуливают по улицам селам, а по ночам не дают спать людям своим воем.

Отметим, что благодаря отсутствию естественных врагов и запрету охоты на территории Тузловских лиманов последние несколько лет наблюдается быстрый рост популяции шакалов.

«Будет проведена подворная вакцинация восприимчивых животных (собак, кошек). Вам необходимо держать животных на привязи и предоставлять доступ к животным работникам ветеринарной медицины», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, жительницу села Шабо покусал кот, у которого выявили бешенство.

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