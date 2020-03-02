Сейчас дамба, как никогда, нуждается в масштабной реконструкции.

В сети показали, как выглядит с высоты птичьего полета Хаджибеевская дамба, которая находится в опасности после урагана

Кадры дамбы с высоты показал информационный портал УСИ .

Отметим, что сейчас она, как никогда, нуждается в масштабной реконструкции.

После шторма, который обрушился на Одессу 24 февраля, в дамбе

образовались две промоины – одна длиной около метра, а вторая – около десяти метров.

Если дамба прорвет, то это грозит настоящей экологической катастрофой. Пострадает территория от Жеваховой горы до Пересыпи, где проживает около 30 тысяч человек, а также расположены железная дорога, автомагистрали и нефтеперерабатывающее производство.

Хаджибейская дамба необходима для сообщения центра Одессы и Суворовского района Помимо этого, может нарушиться сообщение между центром города и поселком Котовского.

Обратим внимание, что в 2016 году Хаджибейскую дамбу уже ремонтировали. Около 42 млн гривен из областного бюджета выделили на ремонт самого проблемного на тот момент участка. Однако сооружение продолжало "трещать". А после урагана 24 февраля пробоины образовались с другой стороны дамбы.

Для укрепления дамбы необходимо строительство самотечного сбросного канала и большой буны. Об этом стало известно на совещании городского управления капитального строительства. Канал собираются проложить по направлению от Румынского канала. А со стороны лимана построить большую буну из гранита.

Ранее мы писали, в сети разместили видео, как сильнейший шторм крушил дамбу на Хаджибейском лимане, 24 февраля.

На кадрах видно, как вся мощь стихии обрушилась на Объездную дорогу, которая проходит через дамбу на Хаджибейском лимане. Огромные волны перекатывались через дорогу и хлестали по проезжающим автомобилям.

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