Сегодня в Одессе собралось сразу три митинга

Как сообщает издание Думская, 3 марта, у здания одесской ОГА одновременно собрались три группы протестующих: охотники, экоактивисты и патриоты.

Самой массовой оказалась акция охотников, которые протестуют против "запрета охоты". Их пришло около 500 человек.

По словам митингующих, экологические организации пытаются пролоббировать запрет охоты как явления.

Они выступили с лозунгами: «Не дайте распространить эпидемию бешенства и погубить охотничью отрасль», «Охота — не развлечение, а наша работа» и другими.

«Принятие этих законов и запрет охоты не остановит браконьеров, как не останавливает сейчас», — говорят участники .

Возле охотников мирную акцию проводят несколько экоактивистов.

Это активисты движения Fridayss For Future, основанного шведской школьницей Гретой Тунберг.

Также присутствуют представители патриотических организаций, которые требуют, чтобы депутаты отказались от идеи установки памятника сторонникам России, которые погибли в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Впрочем, этот вопрос и так исключили из повестки дня.

Ранее мы писали, на жителя Одесской области набросился бешеный шакал и покусал.

Инцидент произошел в конце февраля около села Базарьянка Татарбунарского района.

Зверь оказался больным бешенством, о чем свидетельствует медицинский отчет.

После нападения на человека шакала застрелили, а его голову отправили на обследование. Медики обнаружили в останках животного признаки вируса бешенства.

Тем временем местные жители рассказали, что в последнее время шакалы стали угрозой для жизни и здоровья людей и домашних животных в Татарбунарском районе – они среди белого дня спокойно разгуливают по улицам селам, а по ночам не дают спать людям своим воем.

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