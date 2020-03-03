Это уже второй крупный оползень за последние полгода

На побережье Черноморска Одесской области произошел очередной оползень

Соответствующее видео обнародовано на youtube- канале «Зоотроп», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Из-за оползня грунта, обрыв подобрался к частному дому ближе, чем на 3 метра.

Отмечается, что за последние полгода в данном месте уже второй крупный оползень, при этом городским и районным властям нет никакого дела.

По слухам, у здания бывшего санатория, которое находится рядом с данным домовладением появился собственник, но на данный момент ему не интересно производить укрепление береговой зоны, так как он не сможет произвести захват земли между двумя санаториями.

На канале обращают внимание, что собственнику выгодно, чтобы эти дома «съехали» в море, так тогда он сможет совершенно спокойно проводить работы по укреплению и восстановлению береговой зоны, но уже с правом собственности на ней.

Ранее мы сообщали, на одесском побережье часть склона рухнула прямо на пляж.

ЧП произошло в воскресенье, около 17.00 в Черноморке между центральным пляжем и пансионатом «Борей».

На месте происшествия работали спасатели, которые разбирали завалы, чтобы убедиться в том, что под ними нет людей

От ГСЧС привлекалось 36 человек, семь единиц техники, а также неподалеку дежурила «скорая».

Очевидец происшествия сообщил, всё произошло мгновенно.

«На высоте 15 метров отломился и рухнул вниз 50-тонный (на вид) пласт известняка», — рассказал он и добавил, что этот природный пляж — излюбленное место отдыхающих.

Еще один оползень случился под Черноморском в Одесской области.

Вблизи села Санжейка в Овидиопольском районе внезапно рухнула часть склона и чуть не придавила отдыхающих.

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