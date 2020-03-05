В одесских школах на этой недели начали массово болеть вирусной инфекцией дети

В связи с этим возросло количество классов, которые закрыли на карантин. Как передает Politeka.net, об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич.

Согласно обновленным данным, на сегодняшний день в школах Одессы на карантин закрыты 161 класс, в детских садах - 6 групп.

“Помимо закрытых классов, есть еще тысячи, где на уроки ходят по двое-трое детей. А все почему? Потому что родители отправляют в школу больных детей», - отметила чиновница.

Буйневич пояснила, что классы закрываются на карантин, если количество заболевших ОРВИ и гриппом детей в них достигло 20%. Вся школа - если заболели более 20% всех учеников учебного заведения.

Директор департамена настоятельно просит одесситов не отпускать школьников на занятия с признаками ОРВИ, если же у ребенка выявят признаки заболевания в саду или школе - его изолируют от здоровых детей и вызовут родителей. До этого момент он будет находиться в изоляторе медпункта вместе с медсестрой

Помимо прочего, чиновница отметила, что в связи с угрозой нового вируса гриппа в школах и детсадах будут приняты дополнительные санитарные меры.

«Случаи заболевания коронавирусной инфекцией в нашей области не зафиксированы. Но на вчерашнем совещании, с учетом роста количества закрытых классов, всех директоров предупредили о необходимости обработки дезрастворами туалетов и других мест общественного пользования после каждой перемены. Дезсредства закуплены, дополнительно их в сады и школы довезут – можно не экономить», - заявила Буйневич.

Также всем руководителям школ и детсадов предписано строго контролировать прием детей (вовремя выявлять заболевших детей), соблюдать режим проветривания, кварцевания медпунктов.

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