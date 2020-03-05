Сейчас он с мамой

В зоопарке Одессы произошло пополнение – родился амурский тигренок

Информацию об этом обнародовал официальный сайт города, передает Politeka.net

Как стало известно, у пары амурских тигров родился детеныш. Сейчас тигренок чувствует себя хорошо и все время находится рядом с мамой.

Когда малыш подрастет, то начнет выходить в общий вольер, где его смогут увидеть посетители. У тигренка пока еще нет имени, его по традиции придумают одесситы в рамках конкурса «Дай имя малышу».

В Одесском зоопарке проживает пара амурских тигров — Тайгер и Натали. В прошлом году в зоопарк прибыл ещё один молодой тигр, который сейчас обживается на новом месте.

Отметим, что амурские тигры – самые крупные хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу. Это необычайно красивые и грациозные животные.

Как писалось ранее, из одесского зоопарка сбежала лошадь.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Из зоопарка через стройку сбежала лошадь.После безуспешных , со стороны работников зоопарка, попыток ее поймать, конь вернулся в зоопарк добровольно», - написал одессит.

Также мы писали, что в последние дни зимы в природный заповедник "Тузловские лиманы" прилетели пеликаны.

«Сегодня к нам в НПП действительно пришла весна», - написал эколог.

Он отметил, что розовых и кудрявых пеликанов заметили возле специально для них построенного искусственного острова.

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