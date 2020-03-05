В зоопарке Одессы произошло пополнение – родился амурский тигренок
Информацию об этом обнародовал официальный сайт города, передает Politeka.net
Как стало известно, у пары амурских тигров родился детеныш. Сейчас тигренок чувствует себя хорошо и все время находится рядом с мамой.
Когда малыш подрастет, то начнет выходить в общий вольер, где его смогут увидеть посетители. У тигренка пока еще нет имени, его по традиции придумают одесситы в рамках конкурса «Дай имя малышу».
В Одесском зоопарке проживает пара амурских тигров — Тайгер и Натали. В прошлом году в зоопарк прибыл ещё один молодой тигр, который сейчас обживается на новом месте.
Отметим, что амурские тигры – самые крупные хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу. Это необычайно красивые и грациозные животные.
Как писалось ранее, из одесского зоопарка сбежала лошадь.
Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Из зоопарка через стройку сбежала лошадь.После безуспешных , со стороны работников зоопарка, попыток ее поймать, конь вернулся в зоопарк добровольно», - написал одессит.
Также мы писали, что в последние дни зимы в природный заповедник "Тузловские лиманы" прилетели пеликаны.
«Сегодня к нам в НПП действительно пришла весна», - написал эколог.
Он отметил, что розовых и кудрявых пеликанов заметили возле специально для них построенного искусственного острова.
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