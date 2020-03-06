В пятницу, 6 марта, необычно теплая погода порадует жителей Одессы и области

Со свежим прогнозом жителей ознакомил Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

По данным синоптиков, в Одессе тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков.

Ветер будет дуть южный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах 5-7 °С тепла, днем поднимется 10-12 °С тепла.

В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9 °С тепла, днем 10-15 °С, местами до 20 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Интересно, что в этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, все весной повеивает", «Дожить до Весновея, а там зима не страшна». Этот день отличался первыми солнечными оттепелями.

Ранее мы писали, из далекой Африки в Одесскую область прилетели краснокнижные птицы - шилоклювки.

Редких птиц заметили на территории природного нацпарка «Тузловские лиманы». Об этом сообщил замдиректор заповедника Иван Русев на своей странице в Фейсбуке.

Русев отметил, что гости приземлились на островке «Тузловская Амазония».

«Шилоклювка медленно бродит по мелководью, не вынимая ног из воды, а бороздит ними воду. В глубоких местах она ищет корм, плавая. При поиске пищи птица водит клювом с одной стороны в сторону. Зоркий глаз птички находит личинок, червей, живущих в иловых отложениях солоноватых водоемов, мелких моллюсков и иногда семена водных растений», - написал он.

Русев добавил, что шилоклювки гнездятся в нацпарке небольшими колониями и нуждаются в охране, так как занесены в Красную книгу Украины.

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