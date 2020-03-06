В пятницу, 6 марта, необычно теплая погода порадует жителей Одессы и области
Со свежим прогнозом жителей ознакомил Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
По данным синоптиков, в Одессе тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков.
Ветер будет дуть южный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах 5-7 °С тепла, днем поднимется 10-12 °С тепла.
В Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9 °С тепла, днем 10-15 °С, местами до 20 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Кравец из Квартала 95 засветила грудь в прозрачной блузке, эффектный кадр: «цветет и пахнет»
Экс-солистка "Серебро" забыла надеть белье под белое платье: "В предвкушении..."
Нацбанк неожиданно изменил курс валют, доллар и евро летят в разные стороны: к чему готовиться
Балан огорошил заявлением о другой жизни, сеть кипит: «Дан, ты нас пугаешь»
Интересно, что в этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника. В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, все весной повеивает", «Дожить до Весновея, а там зима не страшна». Этот день отличался первыми солнечными оттепелями.
Ранее мы писали, из далекой Африки в Одесскую область прилетели краснокнижные птицы - шилоклювки.
Редких птиц заметили на территории природного нацпарка «Тузловские лиманы». Об этом сообщил замдиректор заповедника Иван Русев на своей странице в Фейсбуке.
Русев отметил, что гости приземлились на островке «Тузловская Амазония».
«Шилоклювка медленно бродит по мелководью, не вынимая ног из воды, а бороздит ними воду. В глубоких местах она ищет корм, плавая. При поиске пищи птица водит клювом с одной стороны в сторону. Зоркий глаз птички находит личинок, червей, живущих в иловых отложениях солоноватых водоемов, мелких моллюсков и иногда семена водных растений», - написал он.
Русев добавил, что шилоклювки гнездятся в нацпарке небольшими колониями и нуждаются в охране, так как занесены в Красную книгу Украины.
Напомним, новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"
Как сообщала Politeka, стихия продолжит наступление на Одессу, расслабляться рано: синоптики сообщили чего ждать
Также Politeka писала, миллионы пакетов повисли на деревьях вблизи Одессы после урагана: пугающее видео