Никаких документов не было

Неравнодушные одесситы помешали незаконной вырубке зеленых насаждений в городе

Об этом сообщают местные СМИ , со ссылкой на общественную организацию "Зеленый лист".

Инцидент случился, 5 марта, на улице Академической, 11.

Сообщается, что хозяин одной из квартир задумал сделать себе пристройку и для этого ему необходимо было спилить рядом стоящие деревья. При этом никаких документов на вырубку у него не было.

Местные жители пожаловались на незаконную вырубку активистам, а те, в свою очередь, сообщили об инциденте в полицию.

Также на место прибыли представители Приморской райадминистрации, городского департамента экологии и "Горзелентреста".

Отмечается, что копы составили административные протоколы по статьям об уничтожении или повреждении зеленых насаждений, нарушении правил благоустройства и самоуправстве.

Ранее мы писали, в Одессе поймали браконьера, который уничтожал деревья на Французком бульваре.

Инцидент случился ночью, 3 марта, в зеленой зоне на Французском бульваре.

По словам копов, во время патрулирования они заметили мужчину, который спиливал деревья.

В общении с инспекторами, нарушитель не смог объяснить свой поступок, поэтому его задержали и доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Сообщается, что действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления по ч.1 ст. 246 УК (незаконная порубка леса).

Помимо этого мы сообщали, в Одессе владельцы ресторана на пляже принялись уничтожать деревья.

Речь идет о ресторанно-пляжном комплексе Mafia Rave Terrace, который расположен в Отраде. Так, на территории, которую занимает увеселительное заведение, было обезглавлено 12 зеленых насаждений.

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