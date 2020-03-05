Неравнодушные одесситы помешали незаконной вырубке зеленых насаждений в городе
Об этом сообщают местные
Инцидент случился, 5 марта, на улице Академической, 11.
Сообщается, что хозяин одной из квартир задумал сделать себе пристройку и для этого ему необходимо было спилить рядом стоящие деревья. При этом никаких документов на вырубку у него не было.
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Местные жители пожаловались на незаконную вырубку активистам, а те, в свою очередь, сообщили об инциденте в полицию.
Также на место прибыли представители Приморской райадминистрации, городского департамента экологии и "Горзелентреста".
Отмечается, что копы составили административные протоколы по статьям об уничтожении или повреждении зеленых насаждений, нарушении правил благоустройства и самоуправстве.
Ранее мы писали, в Одессе поймали браконьера, который уничтожал деревья на Французком бульваре.
Инцидент случился ночью, 3 марта, в зеленой зоне на Французском бульваре.
По словам копов, во время патрулирования они заметили мужчину, который спиливал деревья.
В общении с инспекторами, нарушитель не смог объяснить свой поступок, поэтому его задержали и доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
Сообщается, что действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления по ч.1 ст. 246 УК (незаконная порубка леса).
Помимо этого мы сообщали, в Одессе владельцы ресторана на пляже принялись уничтожать деревья.
Речь идет о ресторанно-пляжном комплексе Mafia Rave Terrace, который расположен в Отраде. Так, на территории, которую занимает увеселительное заведение, было обезглавлено 12 зеленых насаждений.
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