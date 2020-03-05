Очередной застройщик затеял работы, которые приведут к катастрофе

В центре Одессы строительство 10-этажного здания угрожает обрушить целую улицу - экскаваторы уже повредили канализацию

О вопиющей ситуации сообщила на своей Facebook-странице одесситка Юлия Макаренко, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Речь идет о строительстве клубного дома "Воронцовский" на Военном спуске.

По словам женщины, местные жители при помощи полиции два раза приостанавливали скандальную стройку, однако, как только полицейские уезжали, работы возобновлялись вновь.

"Собираются строить 10 этажный дом. Весь этот участок стоит на грунтовых водах, внутри скалы есть катакомбы. Это может привести к полному обрушению домов находящихся на улице Гоголя", – написала одесситка.

Женщина обратила вимание, что у застройщика нет всех необходимых разрешительных документов.

"Крик души" привлек внимание СМИ. На объект приехали журналисты, а вскоре и представитель застройщика. Она доверительно поведала, что имеются все необходимые документы. Однако, показать не смогла ни один из них», - отметила она.

Ранее мы сообщали, на одесском побережье часть склона рухнула прямо на пляж.

ЧП произошло в воскресенье, около 17.00 в Черноморке между центральным пляжем и пансионатом «Борей».

На месте происшествия работали спасатели, которые разбирали завалы, чтобы убедиться в том, что под ними нет людей

От ГСЧС привлекалось 36 человек, семь единиц техники, а также неподалеку дежурила «скорая».

Очевидец происшествия сообщил, всё произошло мгновенно.

«На высоте 15 метров отломился и рухнул вниз 50-тонный (на вид) пласт известняка», — рассказал он и добавил, что этот природный пляж — излюбленное место отдыхающих.

Gepostet von Julia Makarenko am Dienstag, 3. März 2020

Gepostet von Julia Makarenko am Dienstag, 3. März 2020

Напомним, новая напасть надвигается на Одессу, сделано срочное предупреждение: "погода слетела с катушек"

Как сообщала Politeka, стихия продолжит наступление на Одессу, расслабляться рано: синоптики сообщили чего ждать

Также Politeka писала, трассу Одесса-Киев засыпало землей: последствия непогоды показали в сети