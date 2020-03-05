В центре Одессы строительство 10-этажного здания угрожает обрушить целую улицу - экскаваторы уже повредили канализацию
О вопиющей ситуации сообщила на своей Facebook-странице одесситка Юлия Макаренко, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Речь идет о строительстве клубного дома "Воронцовский" на Военном спуске.
По словам женщины, местные жители при помощи полиции два раза приостанавливали скандальную стройку, однако, как только полицейские уезжали, работы возобновлялись вновь.
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"Собираются строить 10 этажный дом. Весь этот участок стоит на грунтовых водах, внутри скалы есть катакомбы. Это может привести к полному обрушению домов находящихся на улице Гоголя", – написала одесситка.
Женщина обратила вимание, что у застройщика нет всех необходимых разрешительных документов.
"Крик души" привлек внимание СМИ. На объект приехали журналисты, а вскоре и представитель застройщика. Она доверительно поведала, что имеются все необходимые документы. Однако, показать не смогла ни один из них», - отметила она.
Ранее мы сообщали, на одесском побережье часть склона рухнула прямо на пляж.
ЧП произошло в воскресенье, около 17.00 в Черноморке между центральным пляжем и пансионатом «Борей».
На месте происшествия работали спасатели, которые разбирали завалы, чтобы убедиться в том, что под ними нет людей
От ГСЧС привлекалось 36 человек, семь единиц техники, а также неподалеку дежурила «скорая».
Очевидец происшествия сообщил, всё произошло мгновенно.
«На высоте 15 метров отломился и рухнул вниз 50-тонный (на вид) пласт известняка», — рассказал он и добавил, что этот природный пляж — излюбленное место отдыхающих.
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