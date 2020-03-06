Дома места себе не находят

В Одессе 16-летняя ученица пропала по дороге в школу и теперь близкие не находят себе места

Как сообщает Politeka.net, информацию об исчезновении несовершеннолетней обнародовали в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Доценко Дарья Владимировна, 2003 года рождения, 5 марта ушла в школу в Суворовском районе и до сих про не вернулась.

Приметы Даши: рост 165 см, светло-русые волосы средней длины, зелёные глаза, круглое лицо.

Была одета в дутую куртку кремового цвета, чёрные джинсы, кроссовки чёрного цвета.

При себе у девушки был рюкзак розового цвета.

Полиция обратилась ко всем горожанам с просьбой, любую информацию относительно пропавшей сообщать по телефону: (048) 779-42-88, (067) 271-28-49 или на линию 102.

Ранее мы писали, в Одесской области уже целый месяц не могут найти 15-летнюю девушку.

В Ширяевском районе Одесской области разыскивается Кристина Грибанова, 2004 года рождения.

Отмечается, что девочка еще 7 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы разыскиваемой: на вид 14-15 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, лицо круглое. Была одета в куртку темно-синего цвета.

Также в Одесской области искали 12-летнего мальчика, который вышел из дома на прогулку и не вернулся.

По словам правоохранителей, в Подольском районе Одесской области устанавливается местонахождение Чеботаря Константина, 2008 года рождения, который накануне ушел из дома в неизвестном направлении.

Костя имеет рост 165 см, крепкого телосложения, волосы черные, на лице с левой стороны родинка. Был одет в черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, синюю куртку, шапку и белые кроссовки.

Напомним, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей

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