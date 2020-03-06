Больше трех месяцев не выходит на связь с родными житель Одесской области, который уехал на заработки и исчез
Как передает Politeka.net, информацию об исчезновении мужчины обнародовали в пресс-службе областного ГУНП.
В розыск объявлен житель с. Броска Измаильского района Великсар Иван Иванович, 1973 года рождения.
Известно, что он еще в декабре 2018 года уехал на заработки и последний раз выходил на связь с родственниками в декабре 2019 года.
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Приметы разыскиваемого: на вид мужчине 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы и глаза светлые.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения мужчины, сообщить в Измаильский отдел полиции по телефону: (096) 458-76-32 или на спецлинию «102».
Ранее мы писали, в Одессе полиция и родственники разыскивают 16-летнюю ученицу, которая пропала по дороге в школу.
Доценко Дарья Владимировна, 2003 года рождения, 5 марта ушла в школу в Суворовском районе и до сих пор не вернулась.
Приметы Даши: рост 165 см, светло-русые волосы средней длины, зелёные глаза, круглое лицо.
Была одета в дутую куртку кремового цвета, чёрные джинсы, кроссовки чёрного цвета.
При себе у девушки был рюкзак розового цвета.
Полиция обратилась ко всем горожанам с просьбой, любую информацию относительно пропавшей сообщать по телефону: (048) 779-42-88, (067) 271-28-49 или на линию 102.
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