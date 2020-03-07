Синоптики рассказали, какая погода ожидает одесситов на выходных 7-8 марта
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозам, в субботу, 7 марта, в Одессе облаков, которые покрывали небо утром, во второй половине дня не будет, и до позднего вечера они уже не появятся. Без осадков.
Ветер будет дуть южный, 9-14 м/с
Температура ночью 6-8 °С тепла, днем 9-11 °С тепла.
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В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с
Температура ночью 3-8 ° С тепла, днем 14-19 ° С, в прибрежной зоне 9-11 ° С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Интересно, что 7 марта отмечается день памяти преподобного Моисея Белозерского, Маврикия.
На праздник 8 марта в Одессе ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Ночью без осадков, утром и днем местами небольшой дождь.
Ветер южный 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 3-8 ° С тепла, днем 12-17 °С.
8 марта почитается память преподобного Поликарпа Брянского. С 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов: «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится». Зима уступает место весне.
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