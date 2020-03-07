Синоптики рассказали, какая погода ожидает одесситов на выходных 7-8 марта

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозам, в субботу, 7 марта, в Одессе облаков, которые покрывали небо утром, во второй половине дня не будет, и до позднего вечера они уже не появятся. Без осадков.

Ветер будет дуть южный, 9-14 м/с

Температура ночью 6-8 °С тепла, днем ​​9-11 °С тепла.

В Одесской области прогнозируется переменная облачность. Без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 9-14 м/с

Температура ночью 3-8 ° С тепла, днем ​​14-19 ° С, в прибрежной зоне 9-11 ° С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Интересно, что 7 марта отмечается день памяти преподобного Моисея Белозерского, Маврикия.

На праздник 8 марта в Одессе ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Ночью без осадков, утром и днем ​​местами небольшой дождь.

Ветер южный 9-14 м/с, днем ​​местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 3-8 ° С тепла, днем ​​12-17 °С.

8 марта почитается память преподобного Поликарпа Брянского. С 8 по 15 марта не исключено возвращение холодов: «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится». Зима уступает место весне.

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Редких птиц заметили на территории природного нацпарка «Тузловские лиманы». Об этом сообщил замдиректор заповедника Иван Русев на своей странице в Фейсбуке.

Русев отметил, что гости приземлились на островке «Тузловская Амазония».

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