10 марта, погоду в Одессе будет диктовать циклон, который пришел с юга

Об этом передает Politeka.net, с новым прогнозом погоды горожан ознакомили метеорологи.

Они рассказали, что область пониженного атмосферного давления вместе со своими воздушными массами придет с юга, что спровоцирует еще большее потепление.

По пути из Средиземноморья циклон выдохнется, а это означает, что вместо грозовых дождей и ветра, в Одессу дойдет только мелкий дождь с туманом и то, ближе к ночи. В то время как весь день в Одессе будет облачным и без осадков.

Температура воздуха утром составит +8 +11 градусов. Влажность: 89-79% Ветер: 4,1-5,2 м/с.

Днем воздух прогреется до 13-16 градусов тепла. Влажность: 64-55%.

Вечером также будет тепло с отметками 13-15 градусов.

При этом город накроют сплошные облака с туманом.

А вот ночью незначительно похолодает до +10 С.

При этом синоптики прогнозируют туман и мелкий дождь.

Ранее мы писали, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал сильные морозы в середине марта. По его словам, температура может опуститься до -15 градусов.

А в мае, согласно его прогнозу, сразу начнется аномальная жара и засуха. Так, ожидается, что уже со 2 мая по всей Украине столбики термометров поднимутся до +28…+32 градусов. При этом осадков не будет.

"Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков. Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", - заявил синоптик.

А вот июнь в Украине начнется с сильных дождей, которые будут очень схожи с тропическими ливнями, говорит прогноз погоды от Горбаня.

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