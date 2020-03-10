В Одессе полицейские обнаружили грязного и голодного подростка, который сбежал от отца - алкоголика

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

Так, по рассказам копов, в понедельник, 9 марта, в подъезде многоэтажного дома на улице Давида Ойстраха жильцы нашли 13-летнего мальчика.

Неравнодушные люди сообщили о ребенке в полицию.

Отмечается, что мальчик спал на выброшенном жителями диване, на нем была очень грязная одежда.

В разговоре с инспекторами подросток признался, что живет неподалеку с бабушкой и отцом, который злоупотребляет алкоголем и как следствие бьет его. Он ушел из дома еще 8 марта и с тех пор ничего не ел.

В полиции накормили беглеца, а затем передали его работникам ювенальной превенции, которые теперь должны проверить информацию о невыполнении отцом мальчика родительских обязанностей.

Ранее мы писали, в Одессе неадекватный мужчина решил пострелять по незнакомым людям прямо на остановке.

Инцидент произошел возле супермаркета АТБ на Среднефонтанской улице.

45-летний одессит несколько раз выстрелил в незнакомого ему человека, который стоял на остановке общественного транспорта с женой и маленьким ребенком.

Пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в больницу.

Отмечается, что копы уже задержали злоумышленника. У него изъяли два пистолета, похожие на пневматические, и нож.

Откуда у мужчины оружие, неизвестно.

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