Одиозная певица Юлия Чичерина, ставшая рупором российской пропаганды, не перестает чудить после утраты популярности
Так, на своей странице в Фейсбуке, дамочка, которой запрещен въезд в Украину, заявила, что тайно посетила Одессу , при этом ей помогли контабандисты, передает Politeka.net
Чечерина написала, что собирается устравивать заворушки ко 2 мая в Одессе.
В доказательство своих слов Чичерина опубликовала фото, сделанное, по ее словам, на ночном пляже 16-й станции Большого Фонтана.
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Там же она предложила любимому байкеру Путина - Хирургу из «Ночных волков» устроить байк-шоу.
В пользователи сети уже разоблачили пропагандистку, отметив, что это- обычный фейк, так как огни на горизонте никак не могут быть на 16-й станции Большого Фонтана. Разве что с противоположного берега Одесского залива — из поселка Фонтанка.
Обратим внимание, что Чичерина уже не раз была уличена во вранье.
Ранее в соцсетях она сообщала, она находится в Борисполе, якобы обманув пограничников.
Ранее мы писали, скандальная Юлия Чичерина всеми силами пытается выжить в жестоком мире шоу-бизнеса, поэтому выкручивается, как может.
В частности, Чичерина дает концерты со своей группой на захваченных территориях Донбасса совершенно бесплатно.
Блогер Денис Казанский на своей странице в соцсети разместил постер о том, что артистка будет выступать в Брянке (Луганская область) при этом вход на концерт — бесплатный. По мнению Казанского, такие мероприятия ни что иное, как «успех» для скандальной певицы. Видимо, нормальные площадки звезду уже не принимают.
«Смотрю, Чичерина окончательно пришла к успеху. Бесплатные концерты в Брянке — это успех. Не каждому покоряются такие вершины», — написал блогер.
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