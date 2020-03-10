В Одессе мужчина как следует наказал карманника, который пытался его ограбить

Инцидент случился средь бела дня на рынке «Северный», передает Рoliteka.net, со ссылкой на телеграм-канал Хydessa.

По словам очевидцев, мужчина трижды пытался вытащить кошелек у одного из покупателей, в итоге тот не выдержал и дал по голове грабителю.

Вор-неудачник упал на асфальт, в результате люди вызвали ему скорую помощь.

Ранее мы писали, одесситов предупредили об опасной карманнице, которая орудует в торговом центре «Афина» или поблизости.

Мать пострадавшей девушки рассказала, что в магазине «Ева» , который находится ТРЦ «Афина» на Греческой площади, у ее дочери украли телефон из застегнутого кармана, в то время, когда она рассчитывалась на кассе.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину со светлыми волосами, одетую в серую куртку, которая вынимала ценности.

«Естественно, после обнаружения пропажи телефона, мы сразу пошли писать заявление в отделение полиции на ул. Греческой. А там оказалось ещё несколько пострадавших, как оказалось в последствии, от данной особы. У всех у них тоже украли телефоны в ТРЦ «Афина» или поблизости. И на всех видео, которые предоставила охрана, была данная дам.», - рассказала женщина.

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