В начале марта территорию заповедника в Одесской области покинули многие птицы

Об этом сообщил замдиректор нацпарка «Тузловские лиманы» Иван Русев на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net,

«Сегодня с раннего утра, из Кордона "Тузловская Амазония" нацпарка "Тузловские лиманы" отлетали последние крупные стаи диких гусей. На ночевку они уже не вернулись, за исключением местных серых и нескольких десятков белолобых гусей», - написал специалист.

Русев отметил, что стаи птиц улетели в Тундру и не вернутся в наши края аж до осень.

«Они улетали на северо-восток и будут лететь и ночью и днем, останавливаясь на кормежку и отдых. Им предстоит пройти нелегкий путь до Тундры. Но поздней осенью мы их снова ждем у нас», - написал он.

В связи с миграцией птиц лиманы немного опустели. Вместе с тем, на территории нацпарка наблюдаются различные виды уток – широконоски, шилохвости, чирки-трескунки, свиязи и куликов.

Ранее мы писали, что в последние дни зимы в природный заповедник "Тузловские лиманы" прилетели пеликаны.

«К нам в НПП действительно пришла весна», - написал эколог.

Он отметил, что розовых и кудрявых пеликанов заметили возле специально для них построенного искусственного острова.

Также мы уже писали, из далекой Африки в Одесскую область прилетели краснокнижные птицы - шилоклювки.

Гости приземлились на островке «Тузловская Амазония».

«Шилоклювка медленно бродит по мелководью, не вынимая ног из воды, а бороздит ними воду. В глубоких местах она ищет корм, плавая. При поиске пищи птица водит клювом с одной стороны в сторону. Зоркий глаз птички находит личинок, червей, живущих в иловых отложениях солоноватых водоемов, мелких моллюсков и иногда семена водных растений», - написал Русев.

Биолог добавил, что шилоклювки гнездятся в нацпарке небольшими колониями и нуждаются в охране, так как занесены в Красную книгу Украины.

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